Sarney apresenta melhora, mas não há previsão de alta

O ex-presidente da República e senador José Sarney (PMDB-AP), de 83 anos, apresentou melhora clínico-laboratorial nas últimas 24 horas, conforme boletim médico divulgado há pouco pelo Hospital Sírio Libanês. No entanto, ainda não há previsão de alta do paciente, segundo documento assinado pelos médicos Antonio Carlos Onofre de Lira e Paulo Cesar Ayroza Galvão.

"O paciente José Sarney continua recebendo antimicrobianos e medidas de suporte clínico", informam os médicos, no boletim. Ele está sendo atendido pelas equipes de David Uip, Roberto Kalil e Carlos Gama.

Sarney está internado desde o último domingo quando passou mal durante a festa de casamento de uma das netas. O tratamento para a "infecção aguda no sistema respiratório" teve início em São Luís (MA) e o senador chegou a receber alta na última quarta-feira, 31. Em seguida, Sarney deu entrada no Hospital Sírio Libanês para "continuar o tratamento", de acordo com o primeiro boletim divulgado no dia da internação.

