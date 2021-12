Sara Winter é presa pela PF em Brasília

A ativista do movimento "300 do Brasil", Sara Winter, foi presa pela Polícia Federal (PF) na manhã desta segunda-feira, 15, em Brasília. O mandado de prisão foi autorizado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

Sara é investigada no inquérito das fake news. Contudo, sua prisão saiu de outro inquérito, que investiga atos antidemocráticos.

Sara Winter é líder do grupo, que apoia o presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Os militantes tiveram um acampamento desmontado na manhã do último sábado, 13, pelo governo do Distrito Federal. Horas depois, à noite, o grupo promoveu um ataque ao STF com fogos de artifício.

