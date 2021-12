São Paulo: manifestantes lotam a avenida Paulista

Milhares de pessoas se concentram na Avenida Paulista para participar do ato contra o governo, marcado para as 15 horas. As duas pistas foram fechadas e a Polícia Militar (PM) faz a segurança do local.

De acordo com a PM, cerca de um milhão de pessoas estão na avenida, concentradas principalmente em frente ao Museu de Arte de São Paulo (Masp). A maioria dos manifestantes se veste com as cores da bandeira do Brasil. Um grupo distribui cornetas nas cores verde a amarelo.

Nas faixas levadas pelos manifestantes, críticas contra a corrupção e as medidas econômicas do governo Dilma Rousseff. Integrantes do movimento Vem Pra Rua, um dos organizadores dos protestos deste domingo, 15, levavam uma cruz com os dizeres "Corrupção, Desemprego, Inflação, Juros: Que País é Esse".

Entre os manifestantes, também há grupos que defendem o impeachment da presidenta Dilma, e a volta dos militares ao poder, com faixas pedindo "Intervenção militar e renúncia já".

Além do Masp, há outros pontos de concentração de manifestantes na Avenida Paulista, como a sede da Petrobras e a Estação Trianon do metrô. De acordo com a PM, não há registro de incidentes.

