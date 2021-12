Santana comanda publicidade do PT desde 2005

Junto com o publicitário Duda Mendonça, o jornalista e marqueteiro João Santana, alvo da 23ª etapa da Operação Lava Jato, é o responsável pela ascensão do PT no Brasil, a partir da primeira eleição de Luiz Inácio Lula da Silva à presidência da República em 2002, uma hegemonia que já dura 14 anos.

No entanto, a parceria Duda/João não resistiu ao primeiro mandato de Lula. Um anos antes da reeleição do ex-metalúrgico, em 2006, Patinhas, como Santana é conhecido pelos amigos, passou a comandar as campanhas de Lula e da presidente Dilma Rousseff, tendo se transformado numa espécie de "ministro informal" de propaganda.

Ele é natural do município de Tucano, no sertão baiano. Trabalhou como jornalista em diversos jornais de Salvador. No seu início de carreira frequentava os bares da boemia da cidade com os colegas de profissão.

Era, na época, bastante acessível. A coisa mudou quando se tornou publicitário e foi trabalhar nas campanhas políticas.

Da eleição do segundo mandato de Lula, em 2006, até a reeleição de Dilma em 2014, a Polis, empresa de Santana, recebeu do PT pelas campanhas presidenciais R$ 158 milhões, conforme as contas de Luiz Maklouf Carvalho, que escreveu a biografia de Patinhas, publicada no início de 2005.

Após a dura campanha pela reeleição de Dilma, Santana foi acusado de "jogo sujo" pelos adversários e, no livro, respondeu: chamou seus críticos de "políticos derrotados e marqueteiros ressentidos". Alegou que a campanha de Dilma bateu nos adversários porque esses também bateram muito na petista. Evidentemente, na biografia não há qualquer referência a valores supostamente recebidos por Santana de forma irregular no exterior.

