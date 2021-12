Salvador se torna cidade-irmã de Jerusalém

O prefeito ACM Neto sancionou o projeto de lei que torna Salvador cidade-irmã de Jerusalém. A proposta foi apresentada na Câmara pela vereadora Lorena Brandão (PSC). A sanção do chefe do Executivo foi publicada no Diário Oficial do Município nesta quinta-feira, 31.

"Esta medida, além de ter uma importância enorme no mundo espiritual, fará com que o Poder Executivo firme acordos, convênios e cooperação técnica, científica, artística, cultural, social e turística entre as duas cidades", explicou a vereadora.

Lorena Brandão se encontra em Israel, onde tenta firmar acordo para que Jerusalém também reconheça a capital baiana como cidade-irmã.

