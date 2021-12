Salários da Educação em atraso somam R$ 20 milhões

Um total de R$ 20 milhões é a soma dos salários atrasados dos 6.740 funcionários terceirizados que trabalham na Educação municipal. Eles são vítimas de problema burocrático herdado da gestão do ex-prefeito João Henrique.

Porteiros, auxiliares de serviços gerais, técnicos administrativos e auxiliares de desenvolvimento infantil - que ajudam as professoras da educação infantil- não recebem salários há dois meses, e só terão depósitos na conta bancária após o Carnaval, dia 18 de fevereiro, quando se inicia o ano letivo.

Essa foi a promessa do prefeito ACM Neto (DEM), que também garantiu que o pessoal da Saúde, mais especificamente do Programa Saúde da Família (PSF), começa a receber, nesta terça-feira, 29, a antecipação do salário de fevereiro.

Médicos, enfermeiros e profissionais da Saúde também foram vítimas de "calote": não receberam o salário de dezembro de 2012. Segundo a nova gestão, o ex-prefeito deixou vazios os cofres da Saúde.

No caso da Educação, pasta onde foi mantido o secretário da gestão anterior, João Carlos Bacelar, no final do ano passado houve até ameaça de demissão em massa por falta de pagamento.

Procurada pela reportagem, a Secretaria Municipal da Educação informou que o atraso salarial dos funcionários terceirizados "ocorreu por questões burocráticas e legais na forma de contratação do pessoal, sendo necessária a intermediação dos ministérios públicos estadual e do Trabalho para a resolução do problema". A suspensão dos pagamentos de restos a pagar foi outro agravante.

