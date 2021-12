Saída de Osvaldo Barreto da SEC deve ser comunicada segunda

O anúncio oficial da saída do secretário da Educação da Bahia, Osvaldo Barreto, no cargo só deve sair na próxima segunda-feira, 11, segundo fontes ligadas ao governo do estado. O pedido de demissão de Barreto foi publicado na edição desta sexta-feira, 8, em A TARDE.

Ele entregou a carta de demissão ao governador Rui Costa (PT) e aguarda agora a escolha do substituto. O pedido de demissão não foi confirmado pela Secretaria de Comunicação Social (Secom) do governo do estado. Barreto, por sua vez, não se pronunciou.

A saída dele teria sido motivada pelos desgastes à frente da secretaria. Segundo fontes ligadas ao, Rui Costa ainda não tem um nome para substituir o secretário.

O coordenador-geral da APLB-Sindicato, Rui Oliveira, afirmou que, caso seja mesmo confirmada a saída, Barreto deixa a secretaria com muitos problemas, como um déficit de 10 mil professores na rede estadual e a falta de merenda escolar e transporte em escolas no interior do estado.

"Ele já conhecia esses problemas, podia tentar resolver. Quem entrar vai ter muitas questões para resolver. Temos os problemas dos terceirizados. Muitas escolas estão funcionando só um turno, porque as empresas não estão pagando os terceirizados", disse Rui.

