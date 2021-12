Saída de Lula da Câmara termina em confusão

O policial legislativo Fernando Costa Araújo agrediu o repórter fotográfico Ed Ferreira, do jornal O Estado de S. Paulo, após a saída do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva da liderança do PT, nesta terça-feira, 29, na Câmara. Ao se defender, Ferreira atingiu a câmera na cabeça do segurança. O fato foi registrado pelo próprio Ferreira e por outros profissionais.

O material fotográfico será enviado à Polícia Legislativa. A confusão começou porque Lula deixou a liderança do PT pela saída lateral. Houve empurra-empurra e seguranças impediram a passagem dos repórteres. "Vi a confusão e pensei que era o Lula saindo. Comecei a fotografar. Naquele momento, o segurança veio para cima de mim", disse Ferreira ao delegado Geraldo Martins. A polícia vai examinar os laudos do IML e tem 30 dias para concluir as apurações.

adblock ativo