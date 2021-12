Saída de Dilma abrirá nova fase da política no Brasil

A saída definitiva do Palácio do Planalto da primeira mulher que governou o país, Dilma Rousseff (eleita em 2010 e reeleita em 2014 graças ao prestígio pessoal do ex-presidente Lula), inaugura nova fase de incertezas da política brasileira.

Nos próximos dois anos, com a confirmação de Michel Temer (PMDB) na presidência da República para completar o mandato de Dilma, o Brasil vai assistir à tentativa de reorganização das forças político-partidárias.

O PT procurando ressurgir das cinzas, com a candidatura de Lula à presidência da República, Temer tentando criar um clima econômico menos ruim, que possa dar esperança à população e melhorar sua aprovação, muito ruim nos dias atuais. O PSDB, outro ator importante da cena brasileira, fica numa situação curiosa. O partido é aliado do governo Temer, mas procura manter posição equidistante, já que almeja a presidência da República em 2018, projeto adiado em 2014 pela vitória de Dilma.

O fator complicador dos planos das principais siglas do país continua a ser a Operação Lava Jato. Não é só o PT que deve se preocupar com a investigação. Dois dos principais nomes tucanos à presidência, os senadores Aécio Neves e José Serra, já foram citados por investigados na operação. Isso significa que grandes lideranças podem ficar de fora na sucessão de Temer.

O PT como réu

O longuíssimo e enfadonho processo foi mais do que nunca repetitivo, no que chamaram de "fase final", resumindo-se, no frigir dos ovos, a um julgamento do petismo. Nesta quarta-feira, 30, os que defendiam Dilma só apontavam os acertos; os adversários, apenas os erros e irregularidades. O prognóstico do placar não havia mudado depois de horas de discursos e debates: entre 60 e 62 votos a favor do impeachment e 20 contra. Os discursos dos senadores iriam durar até por volta das 3h da madrugada desta quinta, 1º. A votação foi marcada para começar às 10 horas desta quarta.

Nos discursos finais, os senadores aumentaram o tom. Uma das maiores defensoras da presidente afastada, Gleisi Hoffmann (PT-PR), acusou apoiadores do impeachment de serem agentes das "forças do obscurantismo", dos "escravocratas", da "mídia que envenena a mente", da "ditadura dos meios de comunicação". O processo, segundo ela, teria sido motivado também por "misogenia" e "machismo". Comparações foram feitas ao golpe militar de 1964 e às pressões que levaram Getúlio Vargas ao suicídio. O deputado afastado Eduardo Cunha (PMDB-RJ) foi demonizado como o responsável pelo impeachment.

Os discursos pró-Dilma seguiam a linha que o PT e seus aliados usaram em todo o processo: ela é inocente, não há provas de que cometeu improbidade e que tudo não passaria de um golpe legislativo urdido pelas forças de direita, financiadas pelos ianques, o capital financeiro, mancomunados com a Polícia Federal, o Ministério Público e o juiz Sérgio Moro, coordenador da Operação Lava Jato que expôs as falcatruas do PT e outros partidos na Petrobras. Trama essa que querem completar com o processo, e quiçá, a prisão de Lula, inviabilizando sua candidatura em 2018.

"País bolivariano"

Do outro lado, parlamentares, como o senador Ronaldo Caiado (DEM-GO), defendiam que o julgamento iria interromper um "verdadeiro desastre político", para evitar que o Brasil "se torne um país bolivariano".

Não havia possibilidade de convencimento de ambos os lados. Era uma conversa de "bêbado com delegado", comparou o senador José Medeiros (PSD-MT).

Os adversários de Dilma aproveitaram para lembrar das promessas não cumpridas. Uma é famosa, dita na campanha eleitoral, de que não iria mexer nos direitos trabalhistas "nem que a vaca tussa". Depois se expôs os cortes no abono salarial e seguro-desemprego logo após a reeleição. "É absurda a previsão de que o Brasil vai explodir em 2015. É um país estável, economicamente forte, uma economia sólida, um baita agronegócio. O Brasil vai bombar", foi outra frase de Dilma usada para condenar o "conjunto da obra".

O senador Fernando Collor (PTC-AL) voltou a comparar, no seu discurso, o caso de Dilma com o seu. Disse que "forjaram" uma crise econômica para lhe retirarem do poder.

No caso de Dilma, acredita que "o governo afastado transformou sua gestão em uma tragédia anunciada" por não ouvir conselhos. E encerrou com uma frase que dá a entender que votará pelo impeachment: "Ontem eram inúmeras as simulações, hoje são inúmeras as dissimulações".

adblock ativo