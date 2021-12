Saiba como votou cada senador no processo de impeachment

O plenário do Senado Federal aprovou, na madrugada desta quinta-feira (12), a instauração do processo de impeachment da presidenta Dilma Rousseff. Com 78 senadores presentes, 55 votaram favoravelmente à continuidado do processo de impedimento, enquanto outros 22 votaram não. Apenas o presidente da Casa, senador Renan Calheiros (PMDB-AL), se absteve de votar.

Antes da votação, realizada por meio de painel eletrônico, os senadores que se inscreveram tiveram a oportunidade de defender seus votos por até 15 minutos cada. Por isso, a sessão que teve início às 10h de quarta-feira, só se encerrou às 6h40 desta quinta (12), após o pronunciamento do Advogado Geral da União, José Eduardo Cardozo e da votação.

Diferentemente da Câmara, no plenário do Senado não houve orientação das lideranças anteriormente à votação.

Confira como cada senador votou:

Sim

Acir Gurgacz PDT RO Sim

Aécio Neves PSDB MG Sim

Aloysio Nunes Ferreira PSDB SP Sim

Alvaro Dias PV PR Sim

Ana Amélia PP RS Sim

Antonio Anastasia PSDB MG Sim

Antônio Carlos ValadaresPSB SE Sim

Ataídes Oliveira PSDB TO Sim

Benedito de Lira PP AL Sim

Blairo Maggi PR MT Sim

Cássio Cunha Lima PSDB PB Sim

Ciro Nogueira PP PI Sim

Cristovam Buarque PPS DF Sim

Dalírio Beber PSDB SC Sim

Dário Berger PMDB SC Sim

Davi Alcolumbre DEM AP Sim

Edison Lobão PMDB MA Sim

Eduardo Amorim PSC SE Sim

Eunício Oliveira PMDB CE Sim

Fernando Bezerra Coelho PSB PE Sim

Fernando Collor PTC AL Sim

Flexa Ribeiro PSDB PA Sim

Garibaldi Alves Filho PMDB RN Sim

Gladson Cameli PP AC Sim

Helio Jose PMDB DF Sim

Ivo Cassol PP RO Sim

José Agripino DEM RN Sim

José Maranhão PMDB PB Sim

Jose Medeiros PSD MT Sim

José Serra PSDB SP Sim

Lasier Martins PDT RS Sim

Lúcia Vânia PSB GO Sim

Magno Malta PR ES Sim

Marcelo Crivella PRB RJ Sim

Maria do Carmo Alves DEM SE Sim

Marta Suplicy PMDB SP Sim

Omar Aziz PSD AM Sim

Paulo Bauer PSDB SC Sim

Raimundo Lira PMDB PB Sim

Reguffe sem partido DF Sim

Ricardo Ferraço PSDB ES Sim

Roberto Rocha PSB MA Sim

Romario PSB RJ Sim

Romero Jucá PMDB RR Sim

Ronaldo Caiado DEM GO Sim

Rose de Freitas PMDB ES Sim

Sérgio Petecão PSD AC Sim

Simone Tebet PMDB MS Sim

Tasso Jereissati PSDB CE Sim

Valdir Raupp PMDB RO Sim

Vicentinho Alves PR TO Sim

Waldemir Moka PMDB MS Sim

Wellington Fagundes PR MT Sim

Wilder Morais PP GO Sim

Zezé Perrella PTB MG Sim



Não

Angela Portela PT RR Não

Armando Monteiro PTB PE Não

Donizeti Nogueira PT TO Não

Elmano Férrer PTB PI Não

Fátima Bezerra PT RN Não

Gleisi Hoffmann PT PR Não

Humberto Costa PT PE Não

João Alberto Souza PMDB MA Não

João Capiberibe PSB AP Não

Jorge Viana PT AC Não

José Pimentel PT CE Não

Lídice da Mata PSB BA Não

Lindbergh Farias PT RJ Não

Otto Alencar PSD BA Não

Paulo Paim PT RS Não

Paulo Rocha PT PA Não

Randolfe Rodrigues REDE AP Não

Regina Sousa PT PI Não

Roberto Requião PMDB PR Não

Telmário Mota PDT RR Não

Vanessa Grazziotin PC do B AM Não

Walter Pinheiro sem partido BA Não

Ausente

Eduardo Braga PMDB AM ausente

Jader Barbalho PMDB PA ausente

Pedro Chaves (suplente de Delcídio Amaral cassado pelo Senado) PSC MS não assumiu

Abstenção

Renan Calheiros PMDB AL abstenção

