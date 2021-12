Saiba como votou cada deputado na comissão do impeachment

A comissão especial de impeachment da Câmara dos Deputados aprovou, na noite desta segunda-feira, 11, por 38 votos a favor, 27 contrários e nenhuma abstenção, o parecer do relator Jovair Arantes (PTB-GO), que recomenda a abertura de processo de impeachment contra a presidenta Dilma Rousseff.

A reunião para votação do texto teve início às 10h30 de, com posicionamentos do presidente da comissão, deputado federal Rogério Rosso (PSD-DF), do relator Jovair Arantes (PTB-GO), do advogado-geral da União, José Eduardo Cardozo e dos 27 líderes partidários.

Veja como votou cada deputado:

