Ruy Ramos é o 6º secretário da Fazenda de João a se demitir

Quatro meses depois de assumir o cargo, o secretário municipal da Fazenda, Ruy Ramos, apresentou pedido de demissão nesta quarta-feira, 17, ao prefeito João Henrique Carneiro (PP). A solicitação de afastamento também foi acompanhada pela da subsecretária Lisiane Guimarães. O afastamento de ambos, contudo, ainda não havia sido oficialmente confirmado pela prefeitura até o final do dia.

Em nota oficial encaminhada pela Secretaria de Comunicação, João Henrique disse ainda acreditar numa revisão do pedido de demissão do secretário e da subsecretária, destacando ambos como "importantes colaboradores da gestão municipal". A nota ainda informa que os pedidos de demissão foram motivados "por questões estritamente de ordem pessoal".

Caso o afastamento se confirme, o próximo gestor será o sétimo a ocupar a Secretaria da Fazenda durante os oito anos de mandato de João Henrique. Funcionário de carreira do município, Ramos permanece na prefeitura e deve voltar à sua função de auditor fiscal. O mesmo deve acontecer com Lisiane, que é procuradora do município.

Disputas - Apesar de a versão oficial garantir que os pedidos de demissão tiveram caráter pessoal, pelo menos três fontes que ocupam postos-chave no Palácio Thomé de Souza garantem que o afastamento foi motivado por discordâncias com o prefeito sobre a gestão das finanças municipais. As diferenças foram expostas numa reunião na última terça-feira, que teve clima tenso e exasperação por parte do prefeito João Henrique.

Em meio ao esforço do novo secretário de equalizar as contas da prefeitura e cumprir a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Secretaria da Fazenda vem recebendo pressões para liberar recursos para credores, sobretudo nas áreas de saúde, educação e publicidade.

Na área de comunicação, há pendências da ordem de R$ 10 milhões com agências de propaganda e veículos de comunicação referentes à publicidade veiculada nos meses de abril, maio e junho, segundo confirmam duas fontes do mercado. Na educação, a dívida com terceirizado chega a R$ 7 milhões, com atrasos de dois meses. Ocimar Torres, que respondeu pela pasta entre outubro de 2006 e setembro de 2007, é apontado como provável substituto de Ruy Ramos.

