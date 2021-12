Rui volta a questionar método para contagem de homicídios

O governador Rui Costa (PT) afirmou que vai voltar a questionar a metodologia do Diagnóstico dos Homicídios no Brasil junto ao ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, nesta quarta-feira, 21, em reunião do Comitê Executivo do Pacto Pela Vida. No levantamento, a Bahia foi o estado com maior número absoluto de homicídios no ano de 2014.

Segundo o governador, o documento será encaminhado ainda esta semana ao Ministério da Justiça e à Presidência da República. O ranking foi elaborado pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) do Ministério da Justiça.

Foi alegado que a Secretaria da Segurança Pública (SSP) do estado da Bahia classifica, inicialmente, qualquer morte com sinais de violência como homicídio, exceto em casos especiais, que contabilizaram, em 2014, 4,6% do total de registros. Em outros estados brasileiros, grande parte das ocorrências é computada como 'mortes a esclarecer'.

Segundo o governador, em 2014, o Rio de Janeiro registrou 4.610 homicídios, contra 4.925 'mortes a esclarecer', o que corresponde a 51% do total de 9.535 mortes violentas. Na Bahia, foram 5.468 homicídios contra 290 "mortes a esclarecer. "A Bahia ficou em posição à frente do estado do Rio de Janeiro, mesmo com 3.777 mortes a menos", apontou.

"Os critérios para que uma ocorrência seja tipificada como morte a esclarecer são claros, mas é nítida a distorção dessa categoria em alguns estados, criticou Rui Costa. "Não se pode fazer um estudo, uma análise de dados, se as bases destes dados são distintas", reiterou o secretário da Segurança Pública, Maurício Barbosa.

Ranking nacional

A Bahia teve 5.450 mortes em 2014 e ficou em primeiro lugar em números absolutos de homicídios no país. Em números proporcionais à população, o estado com a maior taxa de assassinatos é o Ceará, com indice de 46,9 mortes por grupo de 100 mil habitantes.

