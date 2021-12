Rui volta a criticar TCU: "Cada macaco no seu galho"

O governador Rui Costa voltou a criticar nesta terça-feira, 27, o Tribunal de Contas da União (TCU), pela recomendação feita à Valec para que a estatal avalie como uma alternativa concluir somente o trecho entre Ilhéus e Caetité da Ferrovia Oeste Leste (Fiol), cujas obras estão com um grande atraso.

O petista vai a Brasília nesta quarta-feira, 28, onde tem uma reunião com o presidente do tribunal, o ministro Aroldo Cedraz, junto com a bancada baiana no Congresso.

"Como diz o ditado: cada macaco em seu galho. Acho que cabe a quem o povo designou o voto - prefeito, governador e presidente - definir o que é prioritário. A mim não cabe julgar - isso quem faz é o tribunal. E, ao tribunal, não cabe designar as prioridades dos governos", afirmou Rui, durante coletiva na governadoria, antes da reunião com o ministro da educação, Aloísio Mercadante.

Segundo o governador, caberia ao TCU avaliar somente a "legalidade" dos atos e o "cumprimento" das obras.

Além do atraso na entrega da ferrovia, o tribunal mencionou "a queda do preço do minério de ferro e possível redução da produção, aumento da taxa de juros paga pelo governo federal e contingenciamento" em meio à crise como fatores que justificariam reavaliar a viabilidade da Fiol.

