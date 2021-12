Rui vira 'goverfeito' e disputa de 2016 já ganha corpo

A praticamente um ano das eleições de 2016, o PT (e a oposição ao prefeito ACM Neto) parece já ter definido a estratégia da disputa em Salvador: fortalecer a imagem do governador Rui Costa e se concentrar em obras de contenção de encostas em bairros periféricos.

"Não ficaria bem para a minha alma e minha consciência passar pelo governo e não priorizar as encostas. Foi onde eu nasci e vi, quando criança, pessoas morrerem. Vi agora, infelizmente, quando eu assumi o governo, quatro pessoas morrerem onde eu nasci", afirmou ontem Rui, ao assinar ordem de serviço para obras em encostas no Lobato, no valor de R$ 8 milhões.

Após as mortes causadas pelos deslizamentos de terra no início do ano, políticos da oposição já haviam deixado claro, em discursos, que este tema concentraria a maior parte das críticas à administração do prefeito ACM Neto (DEM), na campanha em 2016.

Rui nega competição

Nas últimas semanas, porém, ficou clara a segunda parte da estratégia: anunciar obras de contenção de encostas e visitar bairros rotineiramente. A cada semana, repete-se o script, mudando apenas o local.

Acompanhado por uma extensa comitiva de aliados - alguns deles pré-candidatos a prefeito -, Rui autoriza intervenções em encostas, mas também caminha pelo bairro, conversa com moradores e promete obras complementares.

O petista ganhou até o título de "goverfeito" - mistura de governador com prefeito - dado pelo deputado estadual Sargento Isidório (PSC), que diz almejar uma candidatura a prefeito no próximo ano. Ontem, Isidório acompanhou Rui em mais um evento e levou a tiracolo os Timbaleiros de Cristo, um grupo de jovens atendidos em sua Fundação Dr. Jesus, que promete tratar dependentes químicos.

"Isidório é uma pessoa muito simples e resolve ficar brincando. [...]Mas isso não tem nada a ver com disputar ou competir com a prefeitura, que tem suas atribuições e vocações", disse Rui.

Seus aliados, porém, deixam evidente o que está em jogo. "Rui está tirando o sono de muita gente pela sua disposição. Estamos visitando os bairros toda semana para ver o trabalho do governo", afirmou o vereador Lessa (PT).

"Essa ação credencia o governo a mostrar que o projeto do PT é bom para Salvador", disse o vereador Gilmar Santiago (PT), um dos sete nomes mencionados pelo diretório municipal do PT como possíveis candidatos a prefeito pela legenda.

Com a imagem arranhada pelo fraco desempenho econômico nacional e pelos escândalos de corrupção envolvendo o partido, o PT aparentemente apostará em Rui como "cabo eleitoral" na capital baiana.

Reação

Neto tem evitado até então comentar as andanças de Rui pelos bairros, mas reclama frequentemente que o governo federal não libera recursos para a prefeitura realizar obras em encostas. Procurada, a assessoria de comunicação do prefeito informou ontem que ele não se pronunciaria sobre o assunto.

Aliados do democrata, porém, já reagiram ao movimento petista. Há duas semanas, o presidente do DEM em Salvador, Heraldo Rocha, afirmou que Rui deveria "chamar para si a responsabilidade de combater a violência que assola Salvador" em vez de "ficar perambulando pela capital, posando para fotos".

O ex-deputado estadual disse ainda que não seria com "factoides" que o governador conquistaria aprovação popular. Ontem, foi a vez do deputado federal José Carlos Aleluia (DEM). "É bom que o governador Rui Costa continue a imitar o prefeito ACM Neto, um exemplar gestor público, querido e respeitado pelo povo", declarou Aleluia, por nota.

