Rui vê briga de ministros como reflexo de "um governo tonto e confuso"

O governador Rui Costa comentou na manhã desta terça-feira, 6, sobre as constantes brigas políticas entre membros do Governo Federal. Nesta semana os ministros Paulo Guedes, da Economia, e Paulo Marinho, do Desenvolvimento Regional, entraram em rota de colisão e causaram um mal-estar no governo que é visto com criticismo por Rui.

“O governo está tonto, está confuso. Mais briga entre si do que governa o país. Não temos em nenhuma área do governo um planejamento na saúde, habitação, educação e infraestrutura. Não tem um planejamento que a gente possa enxergar uma luz no fim do túnel e que as pessoas possam ter esperança. Infelizmente, está finalizando o segundo ano e só faz bater cabeça e não tem capacidade de governar o nosso Brasil", comentou.

