Rui vai "cortar na carne" para ter dinheiro e tocar obras

O governador Rui Costa admitiu que a reforma "corta na própria carne", inclusive implicando demissão de pessoal. Dentro dos 1.694 cargos que serão extintos estão servidores aposentados cujos postos não serão preenchidos.



"Na EBDA, dos 1.150 contratados, 800 são aposentados. No Derba, quase todos estão em condições de pedir aposentadoria. Mas, eventualmente pode ter, sim, redução de pessoal e de postos. Com certeza entre esses 1.694 tem algumas reduções de cargos comissionados que serão extintos e não haverá renomeação", disse.



Indagado se a redução da máquina pública não vai prejudicar as negociações com os partidos que o apoiaram, que tradicionalmente cobram secretarias e nomeações, Rui foi enfático. "Estou alertando. Não posso fazer da estrutura do funcionamento do estado elemento de negociação com os partidos. Tenho conversado e recebido total aceitação dos partidos e deputados de que a grande capitalização política é o produto entregue à população. Se chega o abastecimento de água, o político tem o retorno disso. Se o povo for melhor atendido na saúde, também", declarou, achando existir esse sentimento dos aliados: "É melhor trocar uma possível indicação de uma, duas, dez pessoas em cargos e ter melhor eficiência do que achar que vinte pessoas nomeadas lhe garantem a força política".



Compromisso com povo



O governador eleito disse que não teme ser cobrado pelos aliados, mas pela população. "Viajei um ano fazendo campanha. Assumi compromissos com o povo baiano. Tenho e vou honrar esses compromissos com o povo da Bahia. Tenho que ter recursos para construir os hospitais que prometi, para manter as escolas num padrão digno para os estudantes. Esse é meu primeiro compromisso, e quem for, de fato, meu verdadeiro aliado compartilha desse compromisso. Estamos num cenário nacional que aponta para uma restrição de gastos do governo federal pelo menos no ano de 2015, portanto não posso iniciar o governo tendo dificuldade de manter a máquina funcionando e sem folga para fazer os investimentos que prometi", disse.



Rui repetiu que resolveu "cortar na própria carne" para atender melhor à população. "Minha palavra e minha história de vida serão os norteadores das nossas ações, e o resto vai se moldar a isso. Tenho certeza de que terei e estou tendo apoio dos partidos".

