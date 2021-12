Rui se diz surpreso com mudanças no ICMS

O governador da Bahia, Rui Costa (PT), disse nesta terça-feira, 14, que ele e os demais governadores do Nordeste foram apanhados de surpresa com a edição da MP, já que havia sido combinado uma reunião com governo federal para tratar da situação específica da região.

"Sexta-feira teremos uma reunião com os governadores do Nordeste onde vamos conversar sobre os recursos previstos para o fundo, que serão oriundos da repatriação de recursos que foram para o exterior sem registro. É uma grande incógnita a viabilidade e o volume deste recursos. A Bahia é favorável a convalidação dos incentivos fiscais e a unificação do ICMS, mas entendemos que isto tem que estar atrelado a um fundo de investimento para o Nordeste", explicou.

"Recentemente nos reunimos com o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, no Rio Grande do Norte e ficou acertada a reunião. Nós só vamos concordar em unificar o ICMS se ficarmos convencidos com os parâmetros deste fundo. O Nordeste precisa superar as diferenças de infraestrutura com o Sudeste", disse Rui Costa.

