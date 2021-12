Rui reforça equipe com Wagner e diz que vai ganhar a eleição de 2018

A solenidade de posse do ex-ministro Jaques Wagner na presidência do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do estado, conhecido como “Conselhão”, se transformou, nesta segunda-feira, 21, numa espécie de lançamento da candidatura do governador Rui Costa (PT) à reeleição para 2018.

O reforço da área política do governo com a presença de Wagner visa melhorar a interlocução da gestão de Rui com vários segmentos da sociedade. “A criatura vai nomear seu criador”, brincou o senador Otto Alencar (PSD) aliado de ambos, no ato. Wagner foi claro no seu discurso. “Vim contribuir com toda humildade. Vamos circular a Bahia, vamos pensar a Bahia e ser, evidentemente, um soldado do comandante desse processo que é o governador Rui Costa. O objetivo é que nosso projeto tenha sucesso em 2018 com a reeleição de Rui para o governo. Esse é objetivo que estou vindo aqui trabalhar”.

Rui reconheceu que nos seus primeiros dois anos de governo se dedicou mais à gestão que a política. Mas acredita ter adotado a postura correta.

“Talvez se eu tivesse, ao longo desses meses, dedicado mais tempo à política do que à gestão, a Bahia estivesse na mesma lista dos estados que estão atrasando salários e em colapso em suas finanças. E, talvez, fruto disso, não conseguíssemos manter a mesma força política, pois governo fraco não mantém grupo político forte”, discursou.

Nas suas andanças pelo interior Rui disse que muitos moradores perguntam como está sua aprovação em Salvador. Ele responde assim: “Eu vou ganhar a eleição em 2018 no estado e em Salvador, e quem tiver duvidas convido a caminhar na quarta-feira nas ruas da capital baiana”.

Potencial

Jaques Wagner disse que usará “todo o potencial político” que tem “para otimizar ações e fazer essa visão de futuro através do Conselhão e contribuir na política”. Lembrou ter “muitos amigos aqui na Assembleia, na Câmara, no Senado, entre empresários, entre trabalhadores” e o que puder será “um facilitador”.

Admitiu que sua “missão” é de tentar “não só aqui como nacionalmente” a vitória do PT em 2018. Para aqueles que acreditam que o PT terá um “inverno prolongado”, disse que a legenda tem “um potencial muito grande até porque não enxergo nenhuma agremiação que consiga ter essa pluraridade que o PT tem e esse serviço prestado à sociedade”.

