Rui propõe a unificação da PrevBahia com outros estados do Nordeste

O governador Rui Costa (PT) propôs transformar a Previdência Complementar da Bahia (PrevBahia) em um sistema para todo Nordeste (PrevNordeste). A proposta foi discutida nesta quinta-feira, 11, no 7º Encontro dos Governadores do Nordeste, em Salvador.

De acordo com o petista, os gestores estão "abertos a disponibilizar e implementar esse sistema de Previdência". Os governadores de Alagoas, Renan Filho (PMDB), e de Piauí, José Wellington (PT), demonstraram interesse em aderir à PrevBahia.

A ideia ganha força já que a renegociação de dívidas dos estados com o governo federal prevê a criação de um fundo nacional, que administraria o valor arrecado pela Previdência Complementar. Essa verba pode ser usada em investimentos no país.

Caso o PrevNordeste seja criado, os estados nordestinos criariam um fundo regional. Desta forma, o recurso arrecadado seria investido no Nordeste, e não, em todo país.

A unificação também fortaleceria a Previdência Complementar nos estados, segundo Rui. "Quanto maior o bolo (arrecadação), maior é o retorno da aplicação. Assim conseguimos uma rentabilidade melhor para os servidores", disse o governador, explicando que se todos os estados repassassem as contribuições previdenciárias para a uma única instituição, que poderia negociar taxas mais atrativas com os bancos.

Ainda conforme Rui, as procuradorias dos estados estão discutindo as questões jurídicas para a unificação. A Bahia foi o primeiro estado no Nordeste a implantar esse tipo de Previdência. Portanto, o modelo baiano pode ser usado como base, caso seja aprovada a união do sistema.

