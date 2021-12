Rui projeta reunião com SSP e PGE para coibir atos bolsonaristas no estado

O governador Rui Costa afirmou na manhã desta sexta-feira, 18, que irá se reunir com a Secretaria de Segurança Pública (SSP) e a Procuradoria Geral do Estado (PGE) para definir estratégias de segurança visando atos de apoio ao presidente Jair Bolsonaro (Sem Partido), especulado para o próximo dia 2 de Julho.

De acordo com o governador, as forças de segurança tomarão medidas para coibir o descumprimento do decreto em vigor que proíbe a aglomeração de pessoas no estado.

“Vamos conversar com a Secretaria de Segurança Pública e com a Procuradoria Geral do Estado para adotar as medidas cabíveis. Temos um decreto em vigor que não permite aglomerações de pessoas no estado por conta do número de mortes e contaminados pela Covid-19. Então, em um momento oportuno, divulgaremos quais medidas vamos tomar”, afirmou.

Em edição do Papo Correira na noite da última quinta, 17, o governador já havia criticado a "motociata" promovida pelo presidente no último dia 12 em São Paulo e afirmado que não permitirá evento semelhante na Bahia.

"Posso dizer que aqui tem governo. Aqui não terá imagens que vi em outros estados, de moto com placa coberta. Aqui tem governo, tem autoridade. Na Bahia a lei será respeitada".

