Rui pretende almoçar com Lula antes de reunião com deputados

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pode ter mais uma agenda política em Salvador. O petista chega nesta quinta-feira, 22, e é aguardado para um almoço com o governador Rui Costa.

De acordo com a assessoria do Governo do Estado, o encontro deve acontecer no Palácio de Ondina. Não há informações sobre outras autoridades que vão participar do evento.

Apesar do Governo ter confirmado o almoço, o presidente estadual do PT, Everaldo Anunciação, disse que a presença de Lula em Ondina ainda é incerta. "Não temos certeza se ele virá para o almoço, porque ele está em Teresina (PI). O certo mesmo é às 19 horas", afirmou.

Lula se reúne durante a noite com políticos locais do PT, principalmente deputados federais. O encontro será no hotel Sheraton, no Campo Grande. Everaldo disse que a pauta da conversa será ampla: "apoio político, economia e toda conjuntura atual".

Na sexta, 23, o ex-presidente continua na capital baiana, onde participa do seminário sobre o Plano Nacional de Educação, promovido pelo Diretório Estadual do partido. O evento será às 18h, no Hotel Fiesta, no Itaigara.

