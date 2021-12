Rui precisa dedicar mais tempo à política, diz Marcelo Nilo

No comando da Assembleia Legislativa pelo quinto mandato consecutivo e prestes a definir se fica no PDT, o deputado estadual Marcelo Nilo conseguiu ao longo dos anos agregar pares da situação e oposição, além de atuar muitas vezes como líder governista. Experiente, ele elogia a gestão do governador Rui Costa (PT) mas o critica ao afirmar que é preciso conversar com os deputados.

A decisão da executiva nacional do PDT de prolongar a permanência do deputado Félix Mendonça Jr na presidência do partido aqui na Bahia sela a sua saída do partido?

Foi um ato correto da executiva nacional prorrogar o mandato, para que ele possa nomear as comissões provisórias do interior do estado.

O senhor queria antecipar a eleição do diretório, prevista para setembro, correto?

Eu acho que setembro é um prazo muito longo. Eu conversei com o presidente nacional do partido, Carlos Lupi, que é uma pessoa por quem eu tenho muito apreço, e pedi a ele que antecipasse o processo para julho. Ele ficou de analisar e dar uma resposta. Eu quero ficar no PDT e estou trabalhando para isso. Espero o reconhecimento da minha força política. Por ter sido pela segunda vez o deputado estadual mais votado, presidente da Assembleia cinco vezes, governador interino. E ajudei a crescer o partido. Na Bahia, 80% do partido me segue. Na executiva estadual, 12 de 15 membros me apoiam. Além de cinco deputados estaduais e dos dois ex-federais. O ex-presidente (Alexandre) Brust. Em torno de 80% dos prefeitos, e eu diria que 90% dos vereadores. Todos querem que eu seja o presidente. Eu nunca dei prazo a Lupi. Jamais daria prazo ao presidente de um partido, que é superior a mim. Ele que me disse que daria uma resposta em até dez dias sobre as condições que eu coloquei.

E quais são os outros planos? O senhor já está bastante envolvido no processo de criação do PL aqui no estado...

Todo político tem que ter um plano B, C e D. Eu quero ficar no PDT; vai depender da executiva nacional. Se, por algum motivo eles não reconhecerem minha força política, eu vou para outro partido. PL, PSD e PSB já me convidaram. A primeira opção seria o PL, por ser um partido novo, e a mudança de partido não teria dificuldade.

Esse reconhecimento da sua liderança não vem acontecendo no PDT?

A nível federal, o presidente Lupi sempre me ouviu, atendeu todas vezes em que eu telefonei, veio à Bahia todas as vezes em que pedi para ele vir. Agora, a nível estadual, eu não sou reconhecido, pela minha força política. Quando você tem um partido, eu acho que o presidente deve ser a maior força política. E, para ser sincero, eu aceito inclusive um terceiro nome na presidência. Não quero ser presidente para vencer Félix, não. Quero um presidente que tenha relações comigo. Não tenho nenhum problema pessoal com Félix. Acho, inclusive, um bom deputado federal. O que eu não posso é ficar em um partido em que o presidente não me cumprimente, não sente na mesa comigo. Meu problema é político. Tem seis meses que o partido teve uma reunião da executiva estadual. Só se reúne quando o presidente nacional vem. Para mostrar que eu quero ficar no partido, eu aceito um tércio (terceiro) - qualquer um dos estaduais, os ex-deputados federais Severiano Alves e Oziel Oliveira, Brust. Aceito qualquer um que tenha as condições objetivas para tocar o partido. Não quero ser presidente a qualquer custo. Coincidência ou não, depois que Félix assumiu, nós temos apenas um deputado federal. Antes, eram quatro federais e um senador. O partido caiu, desmoronou. E eu quero o fortalecimento do partido, porque penso na política de 2016 e 2018. Eu tenho um grupo de 46 prefeitos - mais de 30 deles do PDT.

Se o senhor sair do PDT, todos esses prefeitos vão junto?

Claro.

E os deputados também?

Aí cada um vai responder. Não posso responder pelos colegas. Prefiro falar por mim e pelos meus prefeitos. Eu sou aliado dos deputados. Já os prefeitos me consideram um líder. Como o prefeito pode mudar de partido depois que o Supremo decidiu, é óbvio que eles me acompanharão. Quem ficar será porque não segue a minha liderança.

Eu conversei há um tempo com o ex-deputado Cleovan Siqueira, de Goiás, que será o presidente do PL, e ele me disse que o senhor era uma das pessoas que estava coletando assinaturas na Bahia para a criação do partido. Como está o processo?

Eu sou amigo pessoal de Kassab. Quando ele era vice-prefeito de São Paulo, na gestão de Serra, eu jantei com ele e, desde aquele dia, me considero um amigo. Tanto é que, todas as vezes que vou a Brasília e ele sabe, me liga. Quando o PSD foi criado, eu ajudei na criação, mesmo ficando no PDT. Se eu puder, ajudarei o PL a crescer, independentemente de ir para o partido ou não. Então, nesse negócio de assinatura, eu acho que muitos estão contribuindo, porque é mais importante um partido do nosso campo sendo criado.

Recentemente, em entrevista à Rádio Metrópole, o senhor elogiou o governador Rui Costa como gestor, mas fez críticas em relação ao lado político. Poderia falar mais sobre isso? É possível fazer uma comparação entre Rui e Wagner?

Eu gostaria de não comparar estilos, porque seria uma coisa indelicada. Eu acho Rui Costa um grande gestor. Está fazendo, na minha visão, uma grande administração, com tão poucos recursos. A Bahia tem um orçamento de R$ 40 bilhões, para uma população de 15 milhões. O do Rio de Janeiro é de R$ 95 bilhões, para uma população de 16 milhões. O governo federal passa por dificuldades e ele também. Rui também é muito carismático, que eu achava na campanha que era o seu ponto fraco. Tornou-se um grande orador. Fez um dos discursos mais bonitos que eu já ouvi na minha vida, no congresso do PT. Agora, eu acho que ele precisa dedicar um pouco mais do seu tempo à política. É uma crítica construtiva.

Como ele poderia fazer isso?

Ele trabalha o quê? Em média, 14 horas por dia, eu acho. Poderia dedicar duas horas para conversar com o seu líder de governo, com o presidente da Assembleia, até chamar o líder da oposição para conversar. Conversar com o articulador político do seu governo. Se ele dedicar 10% do seu tempo à política, será um dos maiores governadores da Bahia. Quando falo isso, é para ajudar.

Como anda a relação do governo com a sua base na Assembleia?

Houve aqui uma inquietação. No governo passado, quando um prefeito, um vereador ou um líder comunitário tinha dificuldades com o PT, procurava a mim ou ao senador Otto Alencar, então secretário de Infraestrutura. Hoje, Otto está em Brasília. Eu estou nessa área sozinho. Mas, para que eu possa ajudar, eu preciso ter as condições de apoio. Se eu tiver um apoio político mais eficaz, eu retribuirei com maior eficiência. Como presidente da Assembleia, eu sou uma pessoa independente. Todo mundo sabe que, quando eu sento na cadeira, eu sou um magistrado. Tanto faz se é deputado do governo ou da oposição. Mas, como cidadão e como deputado, sou da base do governo. Então, tenho interesse que o governo se articule, tenha sucesso, seja positivo. Como a Assembleia é a casa do contraditório, eu não tenho as armas para ajudar sozinho, até porque tenho que ter uma deferência aos deputados que fazem oposição. Resumindo: se me der as condições políticas, eu ajudarei muito mais do que estou ajudando agora. Eu tenho um apreço muito grande pelo secretário Josias (Gomes, das Relações Institucionais). Trabalhou comigo quatro anos, como superintendente. Ele está trabalhando para acertar. Para isso, tem que ter as condições políticas de uma relação governo-Assembleia ou governo-prefeito ou governo-vereador.

E sobre disputar o governo, ainda pensa?

O meu candidato, óbvio, é Rui Costa. Mas o meu sonho foi apenas adiado, não arquivado. Eu sonho em ser governador, daqui a oito anos talvez, ainda estou muito novo. Mas quero participar da chapa de 2018, como candidato a senador. Para isso, terei que criar as condições objetivas. Por que eu não fui candidato a governador? Porque não criei as condições. Mas isso é um sonho. Se não der certo, com certeza na política eu vou continuar.

