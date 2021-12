Rui nega interferência na disputa pela presidência da AL-BA

A eleição para a presidência da Assembleia Legislativa da Bahia não sofrerá interferência do Executivo, disse ontem o governador eleito, Rui Costa, ao negar a informação que circula nos bastidores de que haveria um acordo para garantir o quinto mandato ao deputado Marcelo Nilo (PDT) no comando da Casa.



"O governador eleito não irá interferir na eleição da Assembleia. Se, como militante político, um ou mais deputados vierem pedir minha opinião, posso conversar. Mas o governo não favorecerá o candidato A, B ou C", disse Rui, ao anunciar a equipe de transição.



Ebal



Questionado sobre o futuro da Empresa Baiana de Alimentos (Ebal), Rui disse que busca um modelo autossuficiente, possivelmente com participação da iniciativa privada. "Não faz sentido retirar dinheiro da saúde e educação para fazer subsídio em um supermercado", afirmou.



Congresso e ministério



Também presente à coletiva na qual Rui anunciou a equipe de transição, o governador Jaques Wagner comentou a derrubada, pela Câmara, do decreto presidencial que criava conselhos populares em várias instâncias da administração pública.



"Acho que (o decreto) foi mal interpretado pelo Congresso", disse. Segundo Wagner, os deputados acreditaram que a medida era uma tentativa de "democracia direta, dispensando o diálogo com o Congresso".



Ele comparou a reação ao decreto à mesma ocorrida quando o ex-presidente Lula sugeriu a criação do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. "Depois, ficou claro. Ninguém é aventureiro de imaginar que pode governar um país como esse sem o Congresso, que é a expressão maior da democracia e da representação popular", disse Wagner.



Cotado para assumir ministério, o governador voltou a negar que tenha a Fazenda como destino. "Ela (Dilma) sabe que tem que ter naturalidade na escolha das pessoas. Portanto, encaixar em cada local quem é naturalmente encaixável nesse local. Não é hora de inventar. Na época do Lula, o Palocci foi invenção, no bom sentido da palavra", afirmou, em referência ao antigo ministro da Fazenda.



Sobre a chance de ir para a Casa Civil, Wagner disse não acreditar que Dilma tire Aloizio Mercadante do posto. E deu a entender que pode ficar com uma tarefa mais árdua. "Aos amigos, em geral, é dado o maior sacrifício e não o maior prêmio", disse.



