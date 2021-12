Rui lamenta afastamento de Dilma: "um triste momento'

O governador Rui Costa lamentou, por meio do perfil oficial no Facebook, a decisão do Senado, que aprovou o afastamento da presidente Dilma Rousseff nesta quinta-feira, 12.

"Manifesto minha solidariedade à presidente Dilma, que não cometeu nenhum ato ilícito que justificasse o processo de impeachment. O que aconteceu hoje foi mais um atentado à democracia", escreveu Rui na rede social.

O governador ainda descreveu o atual momento como "o mais triste da história do país" e alegou que a decisão do Senado foi "uma violência contra a escolha de milhões de brasileiros".

