Rui garante VLT do Subúrbio mesmo sem verba federal

Enquanto a presidente Dilma Rousseff (PT) discute cortes nos gastos, o governador Rui Costa garantiu nesta segunda-feira, 14, a instalação do sistema de Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) no Subúrbio.

"Mesmo que não venha recurso federal, eu vou fazer o VLT do Subúrbio em parceria com a iniciativa privada", disse durante o encontro estadual do Partido Social Democrático (PSD).

De acordo com o petista, o investimento na primeira etapa do VLT, que liga o Subúrbio ao Comércio, é estimado em R$ 1,2 bilhões. Rui Costa afirmou que vai viajar em breve para Brasília para conversar com a presidente e que um dos assuntos abordados será o repasse de verba para esse projeto.

O governador explicou que a publicação do edital, que tinha divulgação prevista inicialmente para agosto, depende da definição se terá verba federal no projeto. Isso porque, de acordo com Rui, o modelo de edital com Parceria Público Privada (PPP) é diferente.

Investidores

Para garantir investimentos na Bahia independente da crise, o governo afirmou que busca grupos interessados em projetos baianos, como a Ferrovia de Integração Oeste Leste (Fiol) e a ponte que liga Salvador a Ilha de Itaparica. "Três grupos chineses já se mostraram empolgados com o projeto da ponte", disse Rui.

O petista planeja realizar um "tour de venda da Bahia" nos próximos meses. Em outubro, ele viaja para Espanha, Portugal e Alemanha. Já em novembro visita a China e outros países asiáticos. O objetivo é conversar com possíveis investidores e apresentar os projetos disponíveis na Bahia.

