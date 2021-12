Rui garante pagamento do 13º salário do servidor

O governador Rui Costa (PT) garantiu nesta segunda-feira, 7, que o 13º salário dos servidores estaduais será pago mesmo com as dificuldades enfrentadas em função da crise econômica. Em estados como Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Rio Grande do Norte os governadores cobraram da União ajuda para conseguir pagar o 13º.

Nos municípios da Bahia, a expectativa é que as prefeituras consigam pagar o benefício com o incremento dos cerca de R$ 435 milhões, no total, oriundos da repatriação, que devem ser depositados este mês junto com o Fundo de Participação dos Municípios (FPM).

“Vou pagar o 13 salário, graças a Deus, com muita dificuldade, muito aperto, com remanejamento de verbas, nós vamos pagar. Mas a situação não é fácil. Vamos pagar na íntegra. É preciso esforço, de fato há preocupação grande dos governadores”, afirmou Rui.

O governador ressaltou que 21 estados entraram com ação no Supremo Tribunal Federal (STF) questionando a lei da repatriação, pelo fato de as multas não estarem sendo divididas com as unidades da federação. “Na nossa avaliação, a multa faz parte do imposto e não podia ser separado”, disse Rui.

A Bahia acumula em 2016, em perdas com o Fundo de Participação dos Estados (FPE), R$ 509,3 milhões. O estado deve receber cerca de R$ 390 milhões referentes à repatriação, valor que seria quase o dobro com as multas.

Municípios

Segundo a presidente União dos Municípios da Bahia (UPB) e prefeita de Cardeal da Silva, Maria Quitéria (PSB), cerca de 80% das cidades baianas publicaram decretos para reduzir custos, principalmente gastos com pessoal, para não fecharem o ano no vermelho.

Quitéria afirma que os recursos da repatriação serão fundamentais para que os prefeitos fechem as contas e consigam pagar o 13º salário. “As despesas tem aumentado, mas o FPM não cresceu. Assim, muitos tiveram que fazer cortes. Muitos prefeitos entraram em contato conosco e se tranquilizaram com o recurso da repatriação”, disse ela.

Em outubro, os municípios baianos já receberam cerca de R$ 38 milhões referentes aos recursos da repatriação. Em todo o Brasil, R$ 3,7 bilhões serão repartidos entre os municípios.

