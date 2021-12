Rui exonera diretores da Setur ligados ao PL e presidente de sigla critica

O governador Rui Costa exonerou nesta quinta-feria, 15, sete diretores da Secretaria de Turismo do estado (Setur) ligados ao presidente estadual do PL, o ex-deputado federal José Carlos Araújo, partido que decidiu apoiar o candidato Bruno Reis (DEM) à Prefeitura de Salvador.

As exonerações, publicadas no Diário Oficial do Estado, estão sendo vistas como uma pequena reforma administrativa que Rui deve implementar após o apoio dado pelo PL e também PDT ao candidato do atual prefeito de Salvador, ACM Neto, presidente estadual do DEM. A despeito do apoio, o PL segue aliado ao governo em outros municípios do estado.

José Carlos Araújo criticou as exonerações, mas negou que elas tenham tido motivação política. “Ali existem pessoas que estavam de férias. Tem transplantado entre os demitidos. Imagine uma demissão em plena pandemia?!”, indagou o presidente do PL na Bahia.

Ele afirmou ainda que a Secretaria de Turismo só tem a perder com a exoneração dos funcionários. Mas ressaltou: “funcionários saíram por vontade do governador, que é quem tem a caneta. Eram pessoas que não ganhavam altos salários, portanto isso não tem a ver com o partido nem com questão política”, assegurou.

Entre os sete exonerados estão Márcio Franco, da Superintendência de Serviços Turísticos da Secretaria de Turismo e Jorge Luis Godim Ávila, da Diretoria de Qualificação e Segmentos Turísticos da Superintendência de Serviços Turísticos. Já a permanência de Samuel Araújo, filho de José Carlos Araújo, que ocupa o cargo de diretor-executivo da Companhia de Processamento de Dados do Estado da Bahia, Prodeb, não está definida por Rui.

Quanto a saída do secretário de Turismo, Fausto Franco, também integrante do PL, ela também ainda não foi definida por Rui Costa. Franco não teria boas relações com José Carlos Araújo.

