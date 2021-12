Rui: estado está sem recursos para dar aumento a servidor

O governador Rui Costa (PT) deu a entender que o estado não vai dar aumento linear para o funcionalismo em 2015 devido à queda na arrecadação nos primeiros três meses do ano.

"Eu prefiro ter a reivindicação para o aumento do que ter a reclamação do atraso de salários", disse Rui, na tarde dessa segunda-feira, 30, pouco antes de participar da solenidade de posse do conselheiro Marcos Presídio no Tribunal de Contas do Estado (TCE).



O governador disse que estão ocorrendo reclamações sobre atraso do salário de servidores em vários estados. "Vou buscar manter a folha, mas isso pressupõe que cada um faça sua parcela de contribuição. Não tenho máquina de imprimir dinheiro (…) tenho que pagar com os recursos que arrecado e a arrecadação não está respondendo em função da crise econômica", declarou.

