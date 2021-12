Rui escala 'time de Wagner' para governar

Com o anúncio dos 11 nomes que restavam para completar o seu secretariado, o governador eleito, Rui Costa (PT), apontou que metade da sua equipe será formada pelo "time de Wagner". Dos 24 secretários de Rui, 12 estão ou já estiveram no governo de Jaques Wagner.

Nove secretários apresentados já fazem parte da atual gestão. São eles Manoel Vitório (Fazenda), Osvaldo Barreto (Educação), Eugênio Spengler (Meio Ambiente), Maurício Barbosa (Segurança Pública), Marcus Cavalcanti (Infraestrutura), Edelvino Góes (Administração), Nestor Duarte (Administração Penitenciária), James Correia (Indústria, Comércio e Mineração) e Vera Lúcia Barbosa - que sairá da Secretaria de Políticas paras Mulheres para a Promoção da Igualdade Racial.

Outros três retornam à administração estadual. O vice-governador eleito João Leão (PP), que foi secretário de Infraestrutura de Wagner, será a partir de janeiro secretário de Planejamento. Carlos Martins, que ocupou a Fazenda, comandará a pasta de Desenvolvimento Urbano. E o deputado federal Nelson Pelegrino, que já foi secretário de Justiça, assumirá a pasta de Turismo.

Pelegrino foi uma espécie de plano B para o Turismo. A pasta ficaria com o PR, mas um racha interno no partido impossibilitou a definição de um nome. "Essa secretaria estava programada para indicação do PR, mas o partido não conseguiu ter unidade para o diálogo com o governo. Aí, tivermos que buscar outra solução", disse Rui.

Além de Pelegrino, cuja ida para o Turismo surpreendeu, outra "novidade" foi a indicação de Jorge Portugal para a Cultura, embora a informação já tivesse sido publicada por A TARDE. "O Albino (Rubim) fez um excepcional trabalho organizativo. Mas acho que a Cultura precisa de alguém que, além de organizar, dê brilho à pasta, principalmente aqui na Bahia. Alguém que 'chegue chegando'", afirmou Rui, ao explicar a escolha. Convidado por Rui ao palco, Portugal cantou um trecho de "A Massa", música de sua autoria, acompanhado pelas palmas dos presentes.

Composição partidária

O maior número de pastas ficou com o PT. Oficialmente, a legenda contabiliza como sua cota partidária cinco secretarias, mas sua participação no governo será maior do que isso. Petista histórico, Carlos Martins, por exemplo, não entra nessa conta, sendo apontado como membro da "cota pessoal" de Rui na composição do secretariado.

A ex-vereadora Olívia Santana foi confirmada na Secretaria de Políticas para as Mulheres, preenchendo a cota do PCdoB, que ficou com duas pastas. Para a Secretaria de Agricultura, o PDT indicou Fernanda Mendonça, prima do deputado federal Félix Mendonça Jr, presidente da sigla na Bahia. O PDT também ficou com duas secretarias.

Outro primo de Félix, Manoel Mendonça, será secretário de Ciência e Tecnologia, mas o parente não teve influência na indicação. "Só soube depois que ele era primo de Félix. E, mesmo que soubesse antes, não deixaria de indicar. Ele foi uma escolha pessoal minha, na "cota dos cientistas", que o referendaram", declarou Rui.

Mulheres

Além de Fernanda, outras duas mulheres farão parte do secretariado de Rui: Olívia e Vera Lúcia. Rui comentou as críticas recebidas, inclusive da deputada estadual petista Luiza Maia, pela ausência de mulheres na sua equipe, quando ele anunciou a primeira parte do grupo, na última terça-feira.

"Como diz aquele programa humorístico, não deixaram nem eu molhar o bico. Não esperaram eu concluir", afirmou. Segundo Rui, a responsabilidade por mais mulheres em cargos de poder depende também dos partidos que o apoiam. "Poderia até ter mais mulheres, se eu recebesse mais indicações de mulheres por parte das forças políticas", declarou.

Outros dois nomes anunciados nesta sexta-feira, 19, pelo governador eleito foram Cícero Monteiro, como chefe de gabinete, e Diogo Medrado - filho do deputado federal Marcos Medrado - que permanece como presidente da Bahiatursa. Rui já havia apresentado 13 secretários na última terça.

Governador posa para fotos com os novos secretários (Foto: Carol Garcia | GovBA)

