Rui entrega estrada em Camaçari e prefeito critica seu governo

O prefeito de Camaçari, Antonio Elinaldo (DEM), aproveitou a presença do governador Rui Costa (PT) no município, onde assinou autorização para início das obras de duplicação e requalificação da estrada da Cascalheira, na manhã desta segunda-feira, 13, para tecer duras críticas ao seu governo, publicamente, cobrando diversas obras e ações no município.

Na contramão dos agradecimentos e beija mão que se faz quando o governador inaugura obras em algum município, Elinaldo, aliado do prefeito de Salvador ACM Neto (DEM), discursou cobrando a requalificação da estrada de Monte Gordo e conclusão da duplicação da estrada da Cetrel, além de dizer que o SAC de Camaçari não funciona a contento por falta de de pessoal.

Cobrou ainda uma promessa feita pelo governo do estado de construção de uma maternidade na região e afirmou que as polícias civil e militar estão sem condições de trabalho. Apesar de descascar o governador por alguns minutos, agradeceu os benefícios da Cascalheira.

“O povo de Camaçari clama para que o governo do Estado olhe também pela estrada de Monte Gordo, que se encontra em um estado crítico, colocando em risco a vida daqueles que a utilizam diariamente na busca do seu ganha pão, bem como pela conclusão da duplicação de trechos da estrada da Cetrel que foram iniciados”, disse em discurso.

Citou as condições precárias de trabalho para as polícias Civil e Militar “sem condições de operar com efetividade” em Camaçari, destacando que o governo municipal auxilia “disponibilizando veículos e insumos, mas a responsabilidade de garantir o trabalho digno desses homens e mulheres que colocam diariamente suas vidas em risco em prol da segurança pública é do Governo do Estado”.

Contudo, o prefeito reconheceu a iniciativa positiva do Estado de autorizar as obras na Cascalheira. Por fim, o prefeito disse ter esperança que Camaçari “vai voltar a representar para o governo do Estado uma cidade a ser cuidada, como já foi há muitos anos, por que o povo desta terra é digno e merece ser reconhecido”.

