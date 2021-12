Rui e Neto seguem bem avaliados

A avaliação do desempenho do prefeito de Salvador, ACM Neto (DEM), e do governador da Bahia, Rui Costa (PT), manteve-se positiva na última rodada de pesquisas promovida pelo Grupo A TARDE e o Instituto Data Poder360, núcleo de pesquisa do jornal digital Poder 360.

Nas últimas três rodadas, a avaliação dos que consideram a gestão do prefeito boa ou ótima oscilou dentro da margem de erro: entre 76% e os atuais 75%. O mesmo aconteceu com os que consideram seu trabalho ruim ou péssimo, que ficou entre 3% e os atuais 8%.

A avaliação do governador da Bahia também manteve-se estável durante todo o período das rodadas da pesquisa, com oscilações pouco acima da margem de erro. Tomando por base as últimas três rodadas, a avaliação boa e ótima da gestão do governador oscilou entre 57% e os atuais 52%, preservado desde a última pesquisa realizada há 15 dias.

A preservação da avaliação de Rui mostra que o episódio da compra de respiradores, que provocou a saída de seu secretário da Casa Civil, Bruno Dauster, não afetou sua avaliação junto aos baianos. Aqueles que classificam a gestão do petista como ruim e péssima ficaram entre 11% e os atuais 15%. A cientista política e professora da Ufba Carla Galvão avalia que as ações conjuntas da prefeitura de Salvador e governo do estado no enfrentamento ao novo coronavírus refletem na avaliação positiva dos gestores.

“A pandemia pôs de lado um conflito grande que existia. Até por fazerem parte de grupos políticos distintos, já havia uma competição intergovernamental muito grande em relação à governança dentro da cidade de Salvador, mas o prefeito ACM Neto e o governador Rui Costa passaram a tratar do enfrentamento da Covid-19 de maneira conjunta, o que reflete positivamente no eleitorado. A pandemia está ensinando em alguma medida que é possível estabelecer pactos para tratar conjuntamente dos problemas que são comuns”, destaca Carla Galvão.

A TARDE procurou o governador, mas foi informado por sua assessoria de que ele não iria se posicionar. O prefeito ACM Neto pontuou que os dados da pesquisa servem de estímulo para trabalhar ainda mais. “Esse resultado é reflexo das ações adotadas pela prefeitura desde o início da pandemia. Antes mesmo da confirmação do primeiro caso da Covid-19 em Salvador, reuni a minha equipe e disse que o nosso principal foco era preservar vidas. A partir daí, passamos a trabalhar 24 horas por dia nesse sentido. Até agora, investimos cerca de R$ 200 milhões diretamente em medidas de combate à pandemia”, disse o prefeito.

