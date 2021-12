Rui e Neto recebem a notícia da prisão do ex-ministro com cautela

A prisão do ex-ministro da Secretaria de governo da presidência, Geddel Vieira Lima, nesta segunda-feira, 3, foi recebida com cautela tanto no Palácio Thomé de Souza, onde o prefeito ACM Neto (DEM) figura como principal aliado do político baiano, como no Palácio de Ondina, chefiado pelo adversário petista, o governador Rui Costa.

>>Prisão deve impactar na base, diz alice portugal; ‘Governo Temer acabou’, diz Otto

Neto declarou, em nota, que é preciso aguardar os desdobramentos dos fatos e a manifestação da defesa do ex-ministro para se fazer juízo de valor acerca do episódio envolvendo o ex-ministro Geddel Vieira Lima. “Nesta hora, quando as informações são muito preliminares, prefiro não antecipar nenhum juízo de valor até que tudo seja devidamente esclarecido”, disse Neto.

Também em nota, o governador informou, por meio da Secretaria de Comunicação, que não se manifestaria sobre a prisão. Geddel, que foi ministro no governo Lula e vice-presidente de pessoal jurídica da Caixa Econômica no governo Dilma Rousseff, foi um dos principais articuladores do impeachment da petista. Um dos correligionários mais próximos do ex-ministro, o vice-prefeito de Salvador, Bruno Reis, disse esperar que Geddel faça sua defesa na Justiça e “saia da melhor maneira possível dessa situação”.

No domingo, durante o Desfile Cívico do 2 de Julho, Reis disse que o ex-ministro estava "tranquilo" com a escalada de fatos o envolvendo na Lava Jato.

