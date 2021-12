Rui e Neto lamentam mortes em acidente com avião da Chapecoense

O governador da Bahia, Rui Costa, e o prefeito de Salvador, ACM Neto, prestaram condolências às famílias dos passageiros mortos na queda do avião que levava o time da Chapecoense na madrugada desta terça, 29.

Por meio de suas redes sociais, os dois se solidarizaram e prestaram homenagens aos jogadores e os outros passageiros. O avião caiu próximo a Medellín, no noroeste da Colômia.

"Em nome dos baianos, minhas condolências e solidariedade aos familiares e amigos dos integrantes da equipe da Chapecoense e de todos as outras pessoas que perderam suas vidas no acidente aéreo ocorrido na Colômbia, nesta madrugada. Nossa dor também é grande. Rezo para que encontrem forças para superar este momento difícil. #ForçaChape", disse o governador, no Facebook.

Já o prefeito da capital baiana usou o Twitter para se pronunciar: "Todos os brasileiros estão com a Chapecoense".

Todos os brasileiros estão com a Chapecoense. — ACM Neto (@acmneto_) 29 de novembro de 2016

A aeronave tinha 81 pessoas a bordo, sendo 72 passageiros e nove tripulantes, de acordo com a agência da Aeronáutica Civil colombiana. No total, eram 48 membros da Chapecoense, incluindo 22 jogadores, 21 jornalistas e três convidados.

adblock ativo