Rui e Neto elogiam indicação de novo ministro do Supremo

O governador Rui Costa (PT) e o prefeito de Salvador, ACM Neto (DEM), elogiaram a indicação do desembargador Kassio Nunes Marques, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1), para ocupar a vaga do decano Celso Bandeira de Mello no Supremo Tribunal Federal (STF), que se aposenta no dia 13 deste mês, três semanas de completar 75 anos e ser compulsoriamente aposentado.

“Trata-se de uma pessoa respeitada. Já teve atuação como advogado e como desembargador. As pessoas que militam e convivem na área jurídica normalmente elogiam a atuação do ministro Kassio. Me parece que foi uma boa escolha a indicação do presidente Bolsonaro”, disse o prefeito de Salvador durante coletiva no bairro Vale dos Lagos.

O governador Rui Costa (PT), durante vistoria de obra da Linha Azul e entrega campo de futebol no bairro de Arenoso, em Salvador, avaliou como positiva a origem nordestina de Kássio Nunes Marques.

“Não conheço a pessoa indicada. Não posso fazer comentários sobre quem não conheço. O fato de ser nordestino é positivo, embora eu nunca tenha ouvido falar”, pontuou o governador da Bahia ao ser questionado pela imprensa.

O nome do desembargador escolhido pela então Presidente Dilma Rousseff (PT) para ocupar vaga no TRF-1, em 2011, gerou insatisfação tanto da ala ideológica como da frente evangélica bolsonarista, tendo o presidente da República recebido críticas do filósofo Olavo de Carvalho como do pastor Silas Malafaia.

O indicado pelo presidente da República para ocupar vaga de decano da corte, Kássio teve o nome oficializado em publicação do Diário Oficial da União na última sexta-feira, 2. A expectativa é que o desembargador seja sabatinado pelo Senado Federal logo após aposentadoria de Celso de Mello.

