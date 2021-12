Rui e Neto dividem visibilidade na folia

Em tom amistoso, apesar de ambos dizerem que não existe disputa política durante o Carnaval, o governador Rui Costa (PT) e o prefeito ACM Neto (DEM) estão aproveitando a festa para buscar visibilidade.

Enquanto o prefeito tem acompanhado atrações no circuito e também em camarotes, além dos carnavais dos bairros, o governador participa da festa na capital e deve ir a Porto Seguro na próxima terça-feira.

Neste sábado, 6, eles participam da saída do Ilê Aiyê, que acontece tradicionalmente no sábado de Carnaval e atrai milhares de pessoas ao Curuzu, no bairro da Liberdade.

Camarotes

Na agenda de ACM Neto estão previstas, ainda, participações no camarote oficial da festa, no Campo Grande, e, na próxima segunda, nos carnavais dos bairros. Além disso, deve participar de festas em camarotes no circuito Dodô (Barra-Ondina).

Na capital, Rui deve acompanhar os desfiles de blocos no camarote oficial e a saída dos Filhos de Gandhy, ambos no domingo, 7. Na terça, vai a Porto Seguro acompanhar o "Carnaporto". Além disso, eles participam também de ações que envolvem a organização da festa.

Neto realiza diariamente reuniões com os secretários para fazer balanços. Rui também participa de questões relativas à organização. Neste sábado, por exemplo, deve visitar a estrutura de segurança pública, em Ondina.

Nesta sexta, 5, na abertura oficial da Sala de Imprensa Oficial do Carnaval de Salvador, no Campo Grande, o prefeito ACM Neto voltou a negar qualquer tipo de disputa com o governador na festa.

"O Carnaval é de todos os baianos, não é do governador, não é do prefeito. Governador e prefeito são apenas figuras institucionais, cada um com seu papel, responsabilidade e contribuição para o evento", argumentou o prefeito.

ACM Neto salientou, ainda, que a prefeitura organiza a festa, mas depende do governo estadual. "Sem a participação do governo com várias ações, principalmente com a questão da segurança pública, não teria o Carnaval", disse.

Em entrevista na última quinta-feira, o governador também negou disputa no Carnaval com Neto. "Cada um cumpre o seu papel. Se o estado se retirasse não só do Carnaval de Salvador, mas de outros municípios, seria um Carnaval muito mais frágil", afirmou Rui.

O governo investiu R$ 69 milhões na festa, sendo que 60% deste valor em segurança. Rui disse, ainda, que pretende ampliar a participação de artistas tocando sem cordas em 2017, a exemplo do que ocorreu com Ivete Sangalo e Bell Marques no Campo Grande.

Homenagem

Na abertura da Sala de Imprensa Oficial do Carnaval, foram homenageados os fotógrafos Valter Lessa e Anízio Carvalho, ambos com quase 60 anos de dedicação à imprensa baiana e brasileira, que emprestaram seus nomes para o espaço.

Anízio Carvalho, 85 anos, agradeceu a homenagem e, emocionado, disse ter orgulho de ver a juventude com a máquina fotográfica nas mãos, ao ver os profissionais que acompanhavam a cerimônia. "O Carnaval está maravilhoso. Gostaria mesmo de estar fotografando o Carnaval na rua".

Valter Lessa, folião convicto, disse ter sido pego de surpresa com a homenagem. "Tive o prazer de, em mais de 60 anos, ter documentando não só o Carnaval, mas as outras atividades da história da Bahia", afirmou.

