Rui e Neto descansam da rotina política

As principais lideranças de governo e de oposição no estado, o governador Rui Costa e o prefeito de Salvador, ACM Neto, darão férias a polêmicas durante o período junino e devem deixar o som das bombas de São João tomar o lugar do burburinho dos rumores da política com vistas a 2016. Rui fica na capital; Neto foi ao interior.

Ao invés do som da sanfona e dos fogos, Rui Costa deve passar a maior parte de seu primeiro São João como governador ouvindo, muito provavelmente, a melodia dos primeiros choros de Malu, que tem nascimento previsto para estes dias.

Embora tivesse dito à coluna Tempo Presente que ficaria todo o tempo a embalar Malu, o governador resolveu ir no domingo, 21, ao forró no Pelourinho. Malu será a segunda filha do governador com a primeira-dama Aline Peixoto - o petista Rui Costa tem ainda dois filhos do primeiro casamento.

Festividades

O governo estadual é, por sua vez, quem está à frente das festividades em 110 cidades baianas, incluindo a capital Salvador. Organiza a festa Por meio da Superintendência de Fomento ao Turismo (Bahiatursa) e da Secrataria da Cultura (Secult).

O governador deve ainda sancionar lei aprovada na terça-feira (16) na Assembleia Legislativa que estabelece cota de 60% para contratação de artistas que mantêm as características culturais específicas de festas como São João e também Carnaval. Os forrozeiros queriam uma reserva para artistas baianos, mas a proposta seria inconstitucional.

Em Salvador, serão mais de cem shows concentrados, principalmente, no Pelourinho e no Subúrbio Ferroviário. Esperam-se pelo menos 40 mil pessoas por dia nas apresentações no Pelourinho e na Praça de Paripe.

A Prefeitura de Salvador deixou toda a estrutura de shows e apresentações artísticas durante os festejos juninos a cargo do executivo estadual, realizando somente ações de rotina, como de regulação de trânsito e transporte durante os festejos.

No interior, foram investidos entre R$ 20 mil e R$ 100 mil em 109 cidades para as celebrações dos três santos da época: Santo Antônio, São João e São Pedro.

Descanso

O prefeito ACM Neto viajaria no domingo, como informou uma fonte, para a fazenda dos pais, em Cabaceiras do Paraguaçu, próximo a Santo Antônio de Jesus, só devendo retornar à agenda de trabalho na quinta-feira.

Neto deve ir a cidades da vizinhança, preferindo este ano não participar de nenhum dos eventos patrocinados pelo governo estadual na capital baiana.

O prefeito, sabidamente apreciador de folias, já deu um sinal de que é bom forrozeiro durante a reinauguração, na sexta-feira (19), da Escola Municipal Irmã Dulce, em Cajazeiras VII. Ele dançou forró com a professora Edicarla Couto.

Investimentos

Durante a estada do gabinete da prefeitura no local, ACM Neto anunciou investimentos de R$ 110 milhões em 75 obras na localidade, por meio do programa Salvador Bairro a Bairro.

No mesmo dia, um grupo de quadrilha e a banda Trio Brasil mantiveram o clima junino na reinauguração da segunda etapa de uma praça em Castelo Branco.

adblock ativo