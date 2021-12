Rui e Neto defendem medidas adotadas para combater o novo coronavírus

Durante a cerimônia em comemoração à independência da Bahia, o Dois de Julho, o prefeito de Salvador, ACM Neto, e o governador da Bahia, Rui Costa, fizeram uma longa defesa das medidas adotadas para combater o novo coronavírus na Bahia e falaram da pressão que estão sofrendo dos setores empresariais pela retomada da economia e das atividades produtivas em Salvador no estado.

O dilema para reabertura do comércio passa pela escassez de leitos de UTIs, equipamento essencial para os casos graves do Covid-19. “O que é que nós vamos fazer, então? O número de leitos não é ilimitado em nenhum lugar do mundo e não será na Bahia, não será no Brasil. Então, nós estamos fazendo das tripas coração para poder garantir assistência às pessoas”, afirmou o governador.

O prefeito de Salvador, ACM Neto, ressaltou as ações adotadas para conter o novo coronavírus na capital e no interior do estado. O chefe do executivo de Salvador avalia que se as ações, que passam pela defesa do distanciamento social, bloqueios de bairros com alto número de casos da doença para realização de testagem e desinfecção, não tivessem sido adotadas, “seria milhares de mortos aqui em Salvador e na Bahia, espalhados nas ruas como vimos acontecer em outros lugares (fato ocorrido no Equador)”.

“Porque não adianta a gente abrir tudo e daqui a uma semana começar a faltar leitos nos hospitais, as UPAs começam a superlotarem; E o que que vai acontecer? Vamos ter que fechar tudo; E não é fechar tudo para voltar a situação de agora, não, é decretar um lockdown, impor que todo mundo continue em casa. É tomar medidas muito mais severas e duras para conter uma disseminação desenfreada do coronavírus, é essa realidade”, disse Neto.

O prefeito acrescentou que compreende e se coloca no lugar dos empresários, lembrando o drama que muitos estão passando: “muita gente está vendo o negócio de sua vida, aquilo pelo que ela lutou, a vida inteira, neste momento correndo risco e óbvio que isso nos toca”.

ACM Netopontua que a questão econômica e a preservação dos postos de trabalho precisa ser considerada, mas pondera que em caso de disputa entre “a economia e a vida”, a “vida está acima de tudo”. Ele ressalta que “não cederá às pressões”.

Protocolo conjunto

O prefeito de Salvador cita a construção de um protocolo conjunto em parceria com o governo do estado, que deverá ser apresentado nos próximos dias. Esse protocolo fornecerá dados para reabertura do comércio e para retomada da atividade produtiva.

“Não é nada da nossa cabeça, não é nada da nossa vontade, nós vamos estar fundamentados em critérios e nas análises técnicas. Alcançou o indicador, volta a atividade, não alcançou o indicador? Não volta a atividade e ponto final. E vai ser desta forma, de uma maneira técnica, científica e, absolutamente, olhando a preservação da vida das pessoas”, ressaltou ACM Neto.

Já o governador da Bahia lembra que “o alimento do vírus é a convivência social”. Rui explica que a abertura do comércio tem provocado um aumento no número de contaminação e que a manutenção do seu fechamento tem feito o número de infecções diminuir.

Rui Costa revela que nesta semana recebeu uma carta da Federação do Comércio da Bahia, com apelos para reabertura do comércio em todo estado. “Recebi uma correspondência da federação do comércio pedindo que abra tudo em todo estado. Então, qual o limite aceitável, para essas pessoas, do número de mortes? Que nós podemos aceitar para decidir abrir tudo de qualquer jeito, dizendo apenas que os estabelecimentos vão tomar os cuidados?”, criticou o governador.

Citando o atual número de mortes, que é cerca de 1500 por mês, o governador avaliou que uma retomada da economia, neste momento, fará o número de mortes dobrar.

“É aceitável 1.500 mortes por mês? E não está aberto, se abrir vamos pular para três mil por mês. Então, é um pouco compartilhar essa decisão com a sociedade. Porque fica aparecendo que aqui tem autoridade que decidem sozinhos o futuro das pessoas. Então, nós tem que decidir conjuntamente”.

