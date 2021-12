Rui e Geddel são condenados por propaganda antecipada

A Procuradoria Regional Eleitoral na Bahia (PRE-BA), divulgou o balanço do levantamento nacional das representações de propaganda antecipada e irregular nas eleições de 2014.



Segundo a apuração, que estava sendo feita desde de 2013, das 130 representações feitas pelo órgão, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE), considerou 87 representações procedentes, 30 representações improcedentes. Oito ainda estão em tramitação e cinco declinadas para o primeiro grau.



Geddel Vieira Lima e o PMDB foram condenados a pagar R$ 206.678,00 no processo nº 150-46, e R$ 30.000,00 na representação 3309-94.



O atual governador do estado, Rui Costa, e o PT, foram condenados a pagar R$ 25.000,00 no processo 3758-52, e R$ 42.794,00 no processo 3785-35. As multas foram aplicadas de forma individual.



Cinco representações foram ajuizadas pelo Ministério Público devido a partidos e candidatos terem feito propagada antecipada no espaço destinado à propaganda partidária. O que é proibido pela lei.



O TRE irá julgar os recursos de todos os processos, com a exceção da representação n. 3758-35, que transitou em julgado. Cada estado preencheu um formulário com os dados em questão, a pedido da Procuradoria Geral Eleitoral.



Por meio de nota do Ministério Público Federal (MPF), o procurador regional Ruy Mello afirmou que essa fiscalização é feita para garantir o cumprimento das normas eleitoras. Ele afirma que também haverá a fiscalização em 2016.



A propaganda eleitoral é permitida a partir do dia 6 de julho do ano da eleição. Antes disso, qualquer tipo de propaganda é proibida, conforme estabelecido pelo art. 36 da Lei. Nº 9.504/97.

Balanço das representações por propaganda

Levantamento Números Representações procedentes 87 Representações improcedentes 30 Representações em tramitação 8 Representações declinadas para o 1º grau 5 Total 130

