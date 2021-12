Rui diz que video de autópsia postado por Flávio Bolsonaro é falso

O governador da Bahia Rui Costa analisou o video postado no Twitter por Flávio Bolsonaro (Sem Partido) de uma suposta autópsia feita no corpo do miliciano Adriano da Nóbrega, morto no último dia , 9. O gestor do Executivo estadual afirmou que as imagens eram falsas.

Na declaração feita em Brasília, o governador garantiu que o video não é no Instituto Médico Legal (IML) da Bahia, e nem no Rio de Janeiro. Rui acrescentou que na imagem do corpo tem uma saída de bala nas costas e a região encontra-se sem nenhuma marca.

