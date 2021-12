Rui diz que não pode prometer reajuste em 2016 para servidor

O governador Rui Costa deu poucas esperanças de atender as reivindicações dos servidores do estado que vão entregar na sexta-feira, 6, ao governo a pauta salarial de 2016, pedindo aumento linear acima da inflação.

"Quero ver a economia e a arrecadação reagirem. Obviamente, tudo que será feito depende da arrecadação. Nesse momento, a condição é de manter os salários em dia, é o que dá para fazer hoje. Para você ter uma ideia, dos 27 estados da federação, dez já atrasaram os salários esse ano. Alguns estão repetidamente parcelando o salário. Sergipe é o quarto mês seguido que está parcelando salário. Então, em um clima desses não há como falar de outros acréscimos de despesas, senão o estritamente legal", disse Rui, após visitar os postos do programa "Acordo Legal", que negocia dívidas públicas na Arena Fonte Nova, na manhã desta terça, 3.

Ele lembrou que a folha salarial do estado "já tem um crescimento vegetativo gigantesco por leis que foram historicamente aprovadas e que, mesmo sem fazer nada, ela vai crescendo", disse o governador, informando que só na parcela do anuênio, paga aos servidores, "a folha cresce 1%, mesmo a arrecadação crescendo zero".

Para finalizar, ele disse que no momento "não tem condições de acenar nada a não ser que haja reação na arrecadação".

Em entrevista recente ao jornal A TARDE, o secretário da Fazenda Manoel Vitório disse que o estado deve atingir em 2015 o limite prudencial previsto pela Lei da Responsabilidade Fiscal que, para a Bahia, é 46,55% da Receita Corrente Líquida (arrecadação menos a parcela da dívida do estado com a União e as transferências legais).

