Rui diz que imunidade para magistrados não tem cabimento

O governador Rui Costa (PT) criticou duramente a punição máxima da magistratura que é a aposentadoria compulsória com salários generosos. Disse que esse tipo de imunidade não tem mais cabimento no Brasil onde a lei deveria ser igual para todos.

Ele fez as críticas durante a solenidade de posse do ex-governador Jaques Wagner (PT) como presidente do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do Estado. Aproveitou a presença do ex-presidente da Petrobrás, José Sergio Gabrielli (PT) para homenagea-lo, citando a situação absurda que, entende, o petista atravessa.

"Reviraram sua vida durante dois anos e não encontraram nada. No Brasil é assim: primeiro destroem a reputação da pessoa com vazamentos seletivos e depois tentam arrumar alguma coisa que o que comprometa", disse atestando a honestidade de Gabrielli.

