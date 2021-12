Rui diz que gasto com pessoal superou 1,44% previsto em lei

O governador Rui Costa (PT) afirmou que o governo ultrapassou em 1,44% o limite prudencial de gastos com pessoal estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal (o limite de prudência de gastos com folha de pagamento do estado é de 46,17% de todas as receitas correntes líquidas). A declaração foi feita durante mensagem de abertura anual das atividades parlamentares na Assembleia Legislativa, nesta segunda, 1º.

"Esse número implica em restrições legais que podem dificultar ainda mais as ações do estado, como o impedimento de criar cargos, reestruturar carreiras e realizar novas contratações", disse Rui. Diante desse cenário, o governante informou que será necessário "ajustar as contas para continuar atendendo à população, cumprir acordos e garantir o pagamento em dia dos servidores".

Rui destacou, contudo, que em 2015 honrou os acordos com o funcionalismo mas que, para isso, o governo foi "ao limite das responsabilidades", o que deixa implícito que, neste momento, estaria impedido de conceder em reajuste para categorias em 2016.

O governador destacou que previdência social na Bahia é um garagalo importante nesse quesito, pois faz parte do que é lançado em folha como "gastos com pessoal". Rui lembrou que o estado arca com benefícios de 115 mil aposentados e pensionistas com valores que não conseguem ser cobertos somente com a contribuição dos 146 mil servidores ativos. "Para se ter dimensão do problema, em 2015 tivemos que aportar recursos do próprio orçamento da ordem de R$2,45 bi com previsão de chegar a R$3 bi em 2016".

O governador aproveitou, ainda, para alfinetar as gestões anteriores às do PT: "Esse é um gargalo estrutural agravado pelo fato de que governos anteriores não se preocuparam em criar regras para fortalecer o fundo previdenciário. Mudanças nesse sentido só foram tomadas a partir de 2007, já por nossos governos e recentemente foi um esforço para aprimorá-las".

Sobre a economia, ele lembrou que o governo conseguiu manter a continuidade das obras e serviços com injeção de R$2,3 bi na economia. Rui também anunciou que estará viajando para a China, em março, para captar investimentos destinados ao Porto Sul, Fiol e BRT. Rui iniciou a solenidade agradecendo aos deputados da situação e oposição, além do secretariado presente por terem atravessado em parceria o "turbilhão de crise de 2015". Além do governador e do presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Nilo, estavam presentes quases todos os secretários do estado.

Zika

O governador disse que até agora foram notificados 563 casos de suspeita de microcefalia em recém-nascidos dos quais 144 foram confirmados; 58% na capital. Para enfrentar o problema o estado estabeleceu 3 eixos:

1 - Mobilização social e combate ao mosquito, com a participação de todos. "O mosquito não tem filiação partidária. Não é de esquerda nem de direita", disse. Segundo o governador, após o carnaval haverá uma reunião na Fieb para mobilizar empresários. Ele fez, ainda, um apelo aos deputados da situação e oposição que falem em entrevistas em seus municípios sobre a importância de combate ao mosquito.

2 - Estruturação das redes de saúde para atender as pessoas que sofreram infecção.

3 - Custeio das policlínicas nos municípios, "que vai além das obrigações do estado", destacou Rui. O governo arcará com 40% deste investimento, enquanto que 60% serão rateados entre municípios participantes de consórcios. "Mobilizar mentes e inteligências de quem faz ciência no país e na Bahia para buscar novas alternativas de combate ao mosquito", completou.

Rui anunciou, ainda, que o hospital Martagão Gesteira entrará na rede de unidades que realizam transplantes.

