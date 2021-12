Rui diz que discurso tucano cheira a golpe ou "tapetão"

O governador Rui Costa não poupou críticas aos tucanos que defenderam a saída imediata de Dilma Rousseff da presidência da República na convenção do PSDB realizada no fim de semana.

Ele já havia feito menção aos tucanos no discurso durante a solenidade de assinatura dos convênios e reiterou sua defesa a Dilma em entrevista após o evento.

"Até para quem deseja ser poder, daqui a algum tempo, a serenidade e o equilíbrio é bom porque isso passa boa impressão para a população. Mesmo no momento que o adversário está frágil, você se mostra equilibrado e tendo preocupação com o país e não com o seu partido e a ansiedade do poder", disse.

Sem citar o nome do senador Aécio Neves, que, na convenção, disse que o PSDB estaria pronto para assumir o governo federal, Rui atribuiu os ataques a uma suposta disputa interna tucana. Alegou que um eventual afastamento de Dilma seria por meio de "golpe ou no tapetão" (via judicial).

"Como bom esportista que sou, gosto quando meu time ganha dentro de campo e acho que qualquer processo quando alguém ganha a taça de campeão num julgamento de tribunal ou numa tentativa de golpe isso envergonha a todos e pode levar o país ao colapso econômico", disse.

