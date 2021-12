Rui diz que debates servem para mostrar o candidato mais preparado

O governador da Bahia, Rui Costa (PT), afirmou nesta segunda-feira, 5, em coletiva de imprensa, ser a favor de debates entre políticos que pretendem pleitear o cargo público. Essa foi uma resposta a um questionamento sobre o debate entre as candidatas e os candidatos à Prefeitura de Salvador, promovido pela Band Bahia na última quinta-feira, 1º.

“A população vai vendo as pessoas que estão mais preparadas e menos preparadas. Gosto mais de debate do que propaganda eleitoral, em que é tudo produzido. No debate não tem ensaio, o povo vai ver quem está ou não preparado. Serve para mostrar quem tem mais conhecimento da cidade”, disse.

Rui não avaliou o desenvolvimento de nenhum dos candidatos presentes, inclusive da major Denice Santiago (PT, no qual é a sua aposta para o pleito.

“É igual a fotografia. Em uma semana está de um jeito, na outra está de outro. A cada semana a pesquisa diz uma coisa, não me guio por pesquisa para tomar decisões”, destacou, ao ser questionado sobre as recentes pesquisas eleitorais.

