Rui diz que cenário econômico e político era imprevisível

O governador Rui Costa considerou "correto" o "diagnóstico" que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez sobre os motivos de a popularidade da presidente Dilma Rousseff ter despencado. Numa reunião do diretório do PT em São Paulo, Lula disse: "Ganhamos as eleições com um discurso e, depois, tivemos que mudar o discurso e fazer o que dizíamos que não íamos fazer. Isso é fato conhecido pela nossa querida presidente Dilma Rousseff".

Para Rui, o "diagnóstico está correto: ela tinha um cenário na eleição, fez compromissos com base nesse cenário, o cenário se agravou muito", declarou nesta terça-feira, 3.

Projetos pessoais

Conforme o governador, nem mesmo o "mais pessimista dos pessimistas" previu que o cenário econômico e político ficaria tão ruim em 2015. "Então, não há que se responsabilizar só a presidenta por conta disso. O cenário se agravou de tal forma que ninguém conseguiria prever um quadro tão desastroso como esse do ponto de vista fiscal e econômico", analisou.

Rui continuou na mesma tecla. "Há um problema grave no país, insisto nisso, é preciso que os políticos e os partidos deixem seus projetos pessoais e partidários um pouco de lado para cuidar do país. Política e economia são umbilicalmente ligados. Se a gente não resolver o problema da política, dificilmente resolverá da economia, e vice-versa. Economia é questão de confiança. Enquanto não trouxer tranquilidade para o ambiente político, não teremos no curto prazo a reversão disso".

Indagado se o afastamento do deputado Eduardo Cunha da presidência da Câmara dos Deputados não poderia agravar a crise, o governador se absteve de especular. "Prefiro não analisar quem deve sair ou ficar. Acho que o Brasil tem instrumentos consolidados na democracia que permitem a todos fazerem suas defesas e serem julgados pelos fóruns adequados. Não me cabe fazer essa análise. O Congresso Nacional será o instrumento para isso".

Sobre o pedido de aumento salarial acima da inflação para 2016 que os sindicatos dos servidores vão encaminhar na sexta ao governo, Rui não deu esperanças de atendimento. Disse que isso depende da reação da arrecadação. Além disso, lembrou o risco que o estado corre de ultrapassar em 2015 o percentual do limite prudencial da Receita Corrente Líquida, determinada pela Lei da Responsabilidade Fiscal (LRF).

"Se ultrapassar o limite prudencial, fico impedido de fazer qualquer concurso, de dar reajuste, de pagar hora extra e acrescentar benefício. Demitir depende do índice", disse após visitar estandes do projeto Acordo Legal, na Arena Fonte Nova.

adblock ativo