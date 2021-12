Rui diz que banda tem direito de entoar coro de “fora Temer”

O governador Rui Costa (PT) reagiu, ontem à tarde, às declarações do presidente do Conselho Municipal do Carnaval, Pedro Costa, que ameaçou expulsar a banda Baiana System do Carnaval de 2018, por ter se manifestado, em apresentação no Campo Grande, na sexta-feira, com um coro de "Fora Temer".

“Não acredito em retaliação. Vivemos em um país que tem liberdade democrática. Geralmente há muita polêmica nas opiniões. Ele (cantor Russo Passapusso) tinha a opinião dele e foi acompanhado pela multidão. Daqui a pouco proíbem as pessoas de irem para a rua, pois quem cantou foi a multidão”, argumentou o governador a jornalistas que o aguardavam na entrada do camarote oficial do Campo Grande.

Rui ressaltou que a Bahia não é conhecida por retaliação a artistas que emitem sua opinião. “Na hora que escolho o artista para apoiar, não pergunto em quem a pessoa vota, em quem votou e vai votar”, afirmou o governador, pouco antes de se dirigir à rua Chile, para se incorporar ao desfile do Afoxé Filhos de Gandhy, que saiu do Terreiro de Jesus.

Vaias e elogio

Na noite de sábado, na saída do Ilê Aiyê, no Curuzu, o prefeito ACM Neto (DEM) também se manifestou contrário à opinião do presidente do Conselho Municipal do Carnaval e defendeu a liberdade de expressão.

O público presente, no entanto, recebeu o prefeito com vaias e entoando um “fora Temer”. ACM Neto é aliado e um dos prefeitosmais próximos do presidente Michel Temer.

Ontem, no mesmo circuito em que se apresentou a Baiana System, o cantor Márcio Victor, do Psirico, cumprimentou Neto, que estava no camarote da prefeitura, como o “melhor prefeito do mundo” e “futuro presidente”.

