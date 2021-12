Rui divulgará nomes hoje. Gabrielli está fora

O governador eleito Rui Costa (PT) marcou para esta terça-feira, 16, pela manhã, o anúncio de parte dos nomes do seu secretariado. Uma coisa é certa, o atual secretário do Planejamento do Estado, José Sérgio Gabrielli, ex-presidente da Petrobras, que está com os bens bloqueados por determinação do Tribunal de Costas da União devido à compra da Refinaria de Pasadena, não continua no cargo. Ao ser perguntado se Gabrielli ficaria, Rui foi enfático: "Não, não fica. Ele não quer. É o momento dele cuidar dos projetos da vida dele". Repetiu que considera Gabrielli "uma pessoa séria, correta" e que tem "absoluta confiança nele e nos procedimentos dele", declarou, após participar da solenidade de sua diplomação, do senador eleito Otto Alencar (PSD), 39 deputados federais e 63 estaduais, ocorrido no Centro de Convenções, ontem.



Para Rui, não se pode acusar Gabrielli de envolvimento nos desvios sem provas. "Você pode até errar por não perceber o que estava muito próximo a você, mas confio na correção e honestidade dele". Sobre o projeto da pasta de Gabrielli, a ponte Salvador-Itaparica, Rui contou já ter enviado uma apresentação do tema para a presidente Dilma Rousseff com quem pretende conversar em janeiro para saber quanto é possível o governo federal aplicar. Depois disse que buscará apoio da iniciativa privada, embora reconheça que a crise provocada nas empreiteiras pela Lava Jato possa prejudicar esse e outros projetos.



Ele se mostrou preocupado com as demissões que vêm ocorrendo no Estaleiro Paraguaçu, devido aos grupos que tocam o empreendimento estarem sendo investigados pela Lava Jato. "É preciso fazer uma 'consertação'. Chamar a Justiça, o Ministério Público para punir quem errou, mas não podemos parar o país. É ruim se a crise que envolve pessoas se transformar em econômica". disse.



Secretários



O presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, Marcelo Nilo, afirmou ontem que o seu partido, o PDT, terá duas secretarias no próximo governo. "Rui me disse que daria duas secretarias ao PDT", declarou, em almoço com jornalistas.



Atualmente, a legenda já ocupa as secretarias de Ciência e Tecnologia (Secti) e Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap). Na nova configuração, Félix Mendonça Jr., presidente do PDT baiano, teria sob sua influência uma pasta e Nilo, seu adversário dentro do partido, ficaria com outra.



"Temos maior possibilidade de manter a Seap e, como Andréa (Mendonça) não colocou nome, a Secti não vai continuar conosco. Seria interessante o PDT dirigir a Agricultura", disse Félix.

