Rui destaca volume do investimento em 10 municípios baianos

Dez municípios baianos tiveram autorização para a contratação de obras de saneamento e pavimentação, em cerimônia com a participação do ministro das Cidades, Gilberto Kassab, representando a presidente Dilma Rousseff, e do governador Rui Costa, nesta segunda-feira, 6, a partir das 15h, na Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), no Centro Administrativo da Bahia. Ao todo, o investimento é de R$ 525 milhões.

"Não conheço outro momento, na história recente, que a Bahia tenha recebido tantos projetos com esse volume de recursos", afirmou o governador Rui Costa durante a solenidade de assinatura. Também estiveram presentes o ministro da Integração Nacional, Gilberto Occhi, o presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Nilo, o senador Otto Alencar e prefeitos de cidades que receberão as intervenções urbanas.

Os municípios que serão beneficiados com as intervenções são Salvador, Camaçari, Irecê, Teixeira de Freitas, Dias D'Ávila, Remanso, Riacho de Santana, Capim Grosso, Santo Amaro e Bom Jesus da Lapa. As obras vão de esgotamento sanitário e pavimentação à construção de poços para a ampliação da rede de abastecimento de água.

Em Salvador, as obras contam com o investimento de R$ 67 milhões e serão realizadas em Trobogy, podendo beneficiar mais de 26 mil pessoas. A intervenção na capital baiana será de retificação e dragagem de rio, que receberá aumento da seção e construção de reservatórios de retenção, com a função de conter águas pluviais e reduzir o risco de enchentes e inundações.

As obras de saneamento autorizadas também serão realizadas nos municípios de Camaçari, com a ampliação do sistema de abastecimento Machadinho Sul e construção de novos poços, no valor de R$ 39,2 milhões; Dias d'Ávila, na bacia do Imbassaí e Jacumirim, que custarão R$ 105 milhões; Irecê, de esgotamento sanitário, no valor de R$ 74,7 milhões.

O município de Teixeira de Freitas, na bacia do Itanhém, é o que receberá o maior volume de recursos para as intervenções, um investimento de R$ 191,9 milhões. As obras que serão executadas são 44 quilômetros de canalização, 3 quilômetros de microdrenagem, esgotamento sanitário com 127 quilômetros de rede coletora, 21.152 ligações domiciliares e 12.691 intradomiciliares e oito estações elevatórias.

Além disso, pontilhões, pontes, obras de pavimentação e 189 unidades do Programa Minha Casa, Minha Vida serão construídos. Já as outras intervenções de pavimentação autorizadas são para as cidades de Remanso, que receberá a verba de R$ 19 milhões; Riacho de Santana, no valor de R$ 5,7 milhões; Santo Amaro, com R$ 8 milhões; Capim Grosso, no valor de R$ 11,3 milhões; e Bom Jesus da Lapa, que receberá o investimento de R$ 3 milhões.

Pacto Federativo

O ministro Kassab destacou a importância de se fazer um novo pacto federativo para que os municípios "deixem de ser tão dependentes" e construam uma relação maior de parceria. Ele completou afirmando que, enquanto isso não ocorre, o governo Federal tem se esforçado para atender as demandas.

Contenção de Encostas

Após o evento oficial, o governador Rui Costa e os ministros Gilberto Kassab e Gilberto Occhi seguiram para a governadoria para reunião "sem hora para acabar", de acordo com o chefe do executivo estadual baiano, para discutir obras para contenção de encostas e prevenção de desastres provocados pelas chuvas em Salvador e Candeias.

