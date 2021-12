Rui despista sobre candidatura em 2022: "é prematuro"

O governador Rui Costa (PT) adotou um tom evasivo ao ser questionado sobre cenários futuros envolvendo seu partido. O petista participa, na manhã desta quinta-feira, 14, da reunião do PT nacional com a presença do ex-presidente Lula no Wish Hotel da Bahia.

Questionado se teria a intenção de disputar o Senado em 2022, o chefe do Executivo, que está em seu segundo mandato, não negou a possibilidade.

"É prematuro ficar discutindo 2022. Estou à disposição de um projeto de retomada do Brasil. Posso ser candidato a qualquer coisa, como posso não ser candidato a nada. Isso, para mim, não é fundamental. Não acredito em projeto individual como solução de nação, de país", disse Rui.

Instado a falar sobre a possível ida do presidente do Bahia, Guilherme Bellintani, para as fileiras do PT, o governador novamente saiu pela tangente.

"A definição de nomes de quem o partido deve filiar cabe à direção do partido. Eu não vou ficar substituindo as funções partidárias, minha função não é essa", afirmou.

